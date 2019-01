Cagliari, attraversano fuori dalle strisce e vengono investiti da un 82enne: padre e figlio finiscono all’ospedale

Un 82enne cagliaritano alla guida di  una Ford Ecosport ha investito due persone – un 70enne e un ventottenne di Serrenti – all’incrocio tra via Marche e via Bacaredda. I due pedoni, padre e figlio, stavano attraversando la strada in una zona dove non ci sono strisce pedonali. L’impatto ha fatto finire i due per terra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, e la coppia di Serrenti è finita all’ospedale Marino con un codice giallo.

Presente come sempre, per tutti i rilievi del caso, la polizia Municipale.

