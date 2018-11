Cagliari, attenzione alle nuove regole sui pass nelle strisce blu: “Qui i residenti parcheggeranno gratis”

“Da lunedì 19 Novembre 2018 daremo attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 157/2018 sull’adeguamento e regolamentazione della sosta alla nuova viabilità urbana accessibile e sostenibile – dichiara Roberto Murru Amministratore Unico di PARKAR, gestore della sosta a pagamento del Comune di Cagliari.

L’Amministrazione Comunale ha considerato che i lavori di riqualificazione del centro urbano hanno determinato la riduzione di 56 stalli nel Corso Vittorio Emanuele, 59 in Piazza Garibaldi, 21 in Piazza Gramsci, 41 in via Mameli, 50 in Viale Regina Margherita, 32 in Via Santa Margherita e 8 nel Largo Carlo Felice. Tali interventi hanno determinato una riduzione di 267 parcheggi gestiti da Parkar, e pertanto – continua Murru – il Comune ha provveduto a compensarli istituendo 257 parcheggi a pagamento in piazza del Carmine (45 lato poste), Via Caprera (51 ambo i lati) Viale Trieste (85 da via Caprera all’intersezione di via Roma) via Roma Darsena (40 fronte palazzo Consiglio Regionale), Via Mancini (36).

I pass residenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio PARKAR di Viale Trieste 159 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Info su :Tel. 070/2091287, www.parkar.it, mail parkar@ctmcagliari.it; parkarsrl@legalmail.it

Elenco vie con la validità dei pass riferiti alle rispettive zone tariffarie:

Piazza Anselmo Contu (Via Roma – fronte Palazzo Consiglio Regionale) validi i Pass residenti zona D

Piazza del Carmine (lato poste) validi i Pass residenti Zona F

Via Caprera validi i Pass residenti zona F

Viale Trieste (tratto da Via Caprera all’intersezione con la Via Roma), validi i Pass residenti zona F

I residenti che posseggono il pass della zona D possono parcheggiare la vettura anche nelle vie Regina Margherita e via Roma lato portici, mentre la zona F permette il parcheggio nel Largo Carlo Felice (solo lato sinistro direzione Piazza Yenne e parcheggi centrali), via G. M. Angioy, Via Mameli, viale Trieste, via Roma (dai civici 28/b-74), Via Crispi.

Le tariffe – termina Murru – saranno quelle ordinarie: euro 0,50 per la 1° ora ed euro 1,00 per la 2° ora e successive, e con l’orario di pagamento dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Saranno disponibili anche tre nuovi parcometri: nella piazza Contu, nel viale Trieste civ. 47, nella piazza del Carmine civ. 29 e nella Via Caprera civ. 27 (ex via Mameli lato portici). I parcometri accettano il pagamento attraverso le monete, le carte bancarie, la carta ricaricabile PARKAR. E’ inoltre possibile utilizzare la nuova applicazione Mycicero. Gli Ausiliari della sosta sono a disposizione per fornire informazioni alla clientela”.

Ultima modifica: 16 novembre 2018