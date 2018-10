Cagliari, municipale al lavoro sull’Asse mediano per il nuovo autovelox

In relazione alle diverse richieste di informazioni giunte al Comando del Corpo della Polizia Municipale cittadina sulle notizie che stanno circolando in alcuni social relativamente all’avvenuta riattivazione del dispositivo elettronico fisso di rilevazione della velocità nell’Asse mediano di scorrimento, si informa che la notizia non ha fondamento.

“Attualmente”, spiga la Municipale, ” si sta procedendo alla sistemazione del sito per il ripristino della postazione di controllo e prima della riattivazione del sistema e delle conseguenti procedure di sanzionamento del superamento del limite di velocità, verrà data preventiva e ampia informazione finalizzata ad indurre i conducenti al rispetto del limite di velocità di 70 km/h previsto”.

Ultima modifica: 26 ottobre 2018