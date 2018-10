Cagliari, lavori urgenti sull’asse mediano, Fi: “La Giunta Zedda non sopporta gli automobilisti”

Scoppia la polemica politica sui lavori urgenti sull’asse mediano. Ieri la notizia della rottura del “giunto di dilatazione” del viadotto che dall’asse porta a via del Valenzani. Un danno ad un’opera che ha solo due anni di vita. L’opposizione in consiglio comunale ha attaccato l’esecutivo. “Questa amministrazione non sopporta gli automobilisti perché ogni scelta che fa va contro di loro”, attacca il capogruppo Fi Stefano Schirru, “l’asse mediano non ha creato problemi solo in via dei valenzani ma e non solo e c’è perfino chi vorrebbe renderlo ciclabile. Mi domando cosa abbiano fatto di male gli automobilisti a questa amministrazione.

Questo”, aggiunge, “dimostra l’incapacità di vigilanza e di programmazione e di gestire tutto ciò che non è ordinario. Ogni episodio straordinario che si verifica l’amministrazione va in tilt e Cagliari a seguire.

E il caso del cantiere fantasma nell’asse mediano approda in consiglio comunale con una interrogazione firmata dal consigliere Federico Ibba (consigliere popolari per Cagliari) presentata quest’oggi negli uffici del consiglio comunale

“Una giunta comunale fin troppo distratta dalle vicende legate alle elezioni regionali, ancora una volta apre cantieri senza puoi far iniziare i lavori”, attacca Ibba, “pensavo che dopo la famosa baracca romana abbandonata per oltre tre anni nel corso Vittorio Emanuele, difficilmente ci sarebbero stati casi di cantieri abbandonati e lavori mai iniziati. E invece questa giunta è recidiva. In caso del cantiere fantasma nell’asse mediano sta causando gravissimi disagi alla circolazione ed a tutte le migliaia di persone che arrivano a Cagliari per lavoro ed è l’ennesimo esempio di un’amministrazione che non pensa prima di agire. Siamo abituati oramai alle proteste dei cittadini che si rivolgono a noi consiglieri comunali per quanto riguarda la gestione della viabilità”.

