Cagliari, arrivano i pagamenti del Reis: ecco tutte le regole per ricevere il bonifico

Prende il via la prima fase dei pagamenti del contributo REIS 2018 a Cagliari.

È in pagamento la prima tranche, comprendente due mensilità, del contributo relativo al Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale REIS – Agiudu Torrau per l’anno 2018.

Per chi non avesse richiede il pagamento per contanti, la liquidazione avverrà presso gli sportelli UNICREDIT secondo il seguente calendario:

dalla lettera A a CARP: lunedì 10 Dicembre;

da CARR alla lettera D (tutta): martedì 11 Dicembre;

dalla lettera E a LOC: mercoledì 12 Dicembre;

da LOD a MON: giovedì 13 Dicembre;

da MOR a PIP: venerdì 14 Dicembre;

da PIR a SEN: martedì 18 Dicembre;

da SER alla lettera Z (tutta): mercoledì 19 Dicembre

Chi, invece, avesse richiesto l’accredito, indicando un IBAN, riceverà il contributo sul proprio conto corrente bancario.