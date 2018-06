Cagliari, arriva la bellissima nave idrografica Aretusa della Marina Militare

La nave idrografica Aretusa della Marina Militare, effettuerà una sosta nel porto di Cagliari da venerdì 29 giugno a lunedì 2 luglio nell’ambito della Campagna Idro-Oceanografica nel Mar Tirreno e lungo il litorale sardo.

Al termine di un intenso periodo di manutenzioni invernali presso l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, Nave Aretusa opererà anche quest’anno per circa sei mesi per contribuire alla sicurezza della navigazione attraverso l’aggiornamento della documentazione nautica, la verifica dei fondali marini, lo studio dei parametri chimico-fisici delle acque e la caratterizzazione dei fondali, anche in collaborazione con enti ed istituti di ricerca, mettendo a disposizione la moderna strumentazione ed il personale idrografo altamente specializzato e formato presso l’Istituto Idrografico della Marina (IIM) di Genova.

Nave Aretusa, con un equipaggio composto da 37 militari tra uomini e donne, al comando del tenente di vascello Alessandro Minerva, con il suo caratteristico scafo a catamarano bianco appartiene alla Classe “Ninfe” e dipende dal Comando in Capo della Squadra Navale, per il tramite del Comando delle Forze di Contromisure Mine e della Squadriglia delle Unità Idrografiche ed Esperienze.

Durante la sosta nel porto di Cagliari, la nave sarà ormeggiata presso il Molo Ichnusa e sarà visitabile nei seguenti orari:

– Sabato 30 giugno dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– Domenica 1 luglio dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ultima modifica: 26 giugno 2018