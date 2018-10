Cagliari, “si stanno drogando vicino all’asilo”: interviene la polizia e arresta il pusher

Una chiamata arrivata ieri pomeriggio alla Polizia segnalava che nell’asilo di via Serbariu alcune persone stavano consumando stupefacenti. Gli agenti della volante intervenuti si sono trovati effettivamente di fronte a una coppia intenta ad iniettarsi dello stupefacente mentre poco distante un ragazzo che alla vista dei due poliziotti buttava a terra un involucro di plastica. Malgrado un tentativo di fuga il giovane è stato bloccato ed identificato: si tratta di Alessandro Muscas, 19enne pregiudicato originario di Villacidro.

Dopo avere raccolto l’involucro contenente otto piccoli pezzi di plastica, è stato sottoposto a perquisizione personale dove gli Agenti hanno trovato un coltello a serramanico dalla lunghezza di 16 cm occultato nei pantaloni. Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato era composto da quattro pezzi di cocaina e quattro di eroina.

Condotto negli uffici della Questura è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed indagato in stato di libertà per porto abusivo di coltello e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018