Cagliari, arrestato per spaccio ha un infarto: 44enne soccorso dalla polizia.

Gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà Marco Zoccheddu, 44enne di Cagliari, pregiudicato, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 2 di questa notte un equipaggio della Squadra Volante impegnata nell’attività di controllo delle persone sottoposte alla misura di detenzione domiciliare, si è recata presso l’abitazione del 44enne e, durante l’espletamento delle formalità, i poliziotti hanno notato a fianco del cestino della spazzatura in cucina un involucro di plastica trasparente simile a quello utilizzato per il confezionamento e per la vendita della sostanza stupefacente.

Gli Agenti hanno pertanto eseguito un controllo pi√Ļ accurato all‚Äôinterno del¬†contenitore dove hanno¬†trovato un pacchetto di sigarette con all‚Äôinterno¬†10 involucri di plastica contenenti cocaina.

Mentre i poliziotti erano intenti a redigere gli atti in Questura, Zoccheddu ha avuto un malore e grazie¬†al tempestivo intervento degli agenti¬†e a quello del¬†personale medico del 118, l’uomo √® stato trasportato presso il Policlinico Universitario e curato per un infarto.

 

 

Ultima modifica: 29 settembre 2018