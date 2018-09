Cagliari, arrestato il ladro “acrobata” del centro storico: Ã¨ un 19enne del Gambia

Ha un nome il ladro che, negli ultimi giorni, ha seminato il terrore nel centro storico cittadino, intrufolandosi in piena notte in diverse abitazioni, tutte ai primi piani. Nyassi Hally, 19enne pregiudicato del Gambia, è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante nella zona di via Riva di Ponente. I poliziotti erano sulle tracce del rapinatore “acrobata”, dopo aver ricevuto varie denunce da parte di cagliaritani che si sono ritrovati lo sgradito “ospite” in casa proprio nel cuore della notte. Gli agenti hanno notato un gruppetto di stranieri, e proprio il 19enne ha allungato il passo per cercare di sfuggire ai controlli.

Dopo averlo raggiunto e bloccato, gli agenti gli hanno trovato, nascosti dentro uno zainetto, alcuni telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche. Portato a fatica in questura – l’uomo ha cercato di fuggire mentre stava entrando nell’automobile dei poliziottti – una nuova perquisizione ha consentito di trovare 3 cellulari, un iPad, un power bank, una macchina fotografica e 55 euro in contanti. È stato proprio uno dei telefonini a incastrare definitivamente il gambiano, visto che è risultato essere proprio quello rubato in via Sant’Eulalia, sempre al primo piano di un’abitazione. Lo straniero è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza, presto dovrà difendersi davanti al giudice nel processo direttissimo.

Ultima modifica: 26 settembre 2018