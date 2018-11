Cagliari, arrestati due cittadini rom autori di furti seriali in appartamento

Furti in appartamento, due cittadini rom fermati dalla polizia a Cagliari: uno è un minorenne.

Gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto due giovani di etnia rom, Aurelien Eugene, 24enne nato in Francia e J.D., 17enne nato a San Gavino Monreale, pregiudicato, entrambi residenti a Oristano, per il reato di furto pluri-aggravato in abitazione.

Nella serata di sabato, un cittadino ha segnalato al Centro Operativo che due giovani vestiti di scuro e travisati erano intenti a scavalcare il davanzale di un appartamento al primo piano di uno stabile in Via Salvator Rosa. Mentre il cittadino rimaneva in contatto telefonico con l’operatore, due equipaggi della Squadra Volante hanno raggiunto il posto e bloccato i due giovani.

I ragazzi, vistisi scoperti, hanno cercato di liberarsi di due cacciaviti di grosse dimensioni e di un paio di guanti e dal successivo controllo sono stati trovati in possesso anche di una bomboletta spray al peperoncino antiaggressione, di due torce di piccole dimensioni, due cellulari e un orologio con la cassa di color oro.

Gli Agenti dopo aver atteso l’arrivo del proprietario hanno effettuato un accurato controllo ed hanno appurato che i due dopo essersi introdotti dalla porta finestre di una camera e aver messo a soqquadro alcuni ambienti hanno asportato l’orologio lasciato sul comodino della camera da letto.

Il proprietario dopo aver presentato la denuncia è rientrato in possesso dell’orologio.

I due ragazzi sono stati accompagnati presso il Gabinetto di Polizia Scientifica per una compiuta identificazione, e il 24enne nato in Francia è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima mentre l’altro, minorenne, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu.

Ultima modifica: 5 novembre 2018