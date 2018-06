Cagliari, arrestata una donna cinese in aeroporto: voleva andare a Londra col finto passaporto di una coreana

Cagliari, arrestata una donna cinese in aeroporto: tentava di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto coreano rubato, ma non somigliava del tutto alla ragazza nella foto del documento. La donna di 26 anni è accusata di falsa attestazione sull’identità personale e di ricettazione, l’operazione è stata compiuta dall’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea. La donna arrestata si chiama Yu Pin Hin Yu, l’occhio attento dei poliziotti l’ha fatta finire in trappola. dalle verifiche effettuate si è capito ben presto che la donna in realtà non sa parlare in coreano.

La donna ritratta nel passaporto aveva una certa somiglianza con la cinese, ma non era la stessa persona. Dopo vari tentativi di depistaggio alla fine la cinese ha confessato: quel passaporto le era stato fornito quattro giorni fa alla stazione Termini di Roma, in cambio di 900 euro. La donna è già stata processata oggi per direttissima e condannata a un anno di reclusione e 600 euro di multa.

Ultima modifica: 12 giugno 2018