Cagliari, equivoco sull’Armenia all’aeroporto: “L’impiegata si è scusata. E lui ha infierito”

Un equivoco sull’ubicazione dell’Armenia ha rischiato di far perdere il volo a un passeggero che ieri ha raccontato l’episodio in una lettera a Cagliari online. Oggi la replica di un secondo passeggero, testimone dell’accaduto che racconta un’altra versione della vicenda, difendendo l’operato dell’impiegata Alitalia e condannando, invece, l’atteggiamento dell’autore della lamentela.

“Questo signore”, scrive nella pagina facebook di Cagliari on line Nicole Onnissan, “non dice la verità, io mi sono trovata testimone, c’è stato un equivoco per la destinazione, l’impiegata, chiarito l’equivoco. Si è scusata e ha continuato la procedura d’imbarco facendo partire il passeggero regolarmente. Lui invece ha infierito brutalmente insultando la ragazza e mancandole di rispetto con insulti molto pesanti, al punto di far intervenire la polizia. E non è vero che la ragazza gli ha risposto a parolacce. Mi dispiace ma anche noi passeggeri dobbiamo essere rispettosi di chi svolge il proprio lavoro”.

Ultima modifica: 26 settembre 2018