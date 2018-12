Incidente stradale in via Sonnino, e ritorna “protagonista” la doppia fila. Un 33enne, mentre stava aprendo la portiera della sua automobile, lasciata in un punto nel quale non poteva stare, è stato colpito a una mano dal pullman Ctm. I soccorsi sono stati rapidissimi, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Marino in codice giallo.

Come sempre, in azione la polizia Municipale per compiere tutti i rilievi del caso.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018