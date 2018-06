Cagliari, anziano pedone investito in via Famagosta: portato in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Pirri in via Famagosta all’angolo con la via F.lli Bandiera. Una smart con alla guida un giovane cagliaritano di 28 anni mentre faceva retromarcia ha investito un anziano di 88 anni di Cagliari. L’anziano pedone è caduto al suolo; l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Marino con un codice giallo. Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti per i rilievi di legge stanno raccogliendo gli elementi utili all’esatta ricostruzione della dinamica.

Ultima modifica: 6 giugno 2018