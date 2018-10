Cagliari, annullata la gara milionaria per la rete del gas: tutto da rifare

di Ennio Neri

È stata annullata la gara milionaria (105 milioni di euro) per la gestione (per i prossimi 12 anni) della distribuzione della rete del gas nel capoluogo. Un procedimento infinito per una gara complessa: il vincitore dovrà infatti anticipare 30 milioni e adeguare la rete, obsoleta, all’arrivo del metano.

L’annullamento della gara, bandita ad aprile, perché il bando non è stato modificato dopo un ricorso vinto dalla Mediterranea Energia Società Consortile a.r.l che al Tar aveva ottenuto l’annullamento di un capoverso.

Inoltre “le modalità di comunicazione della sospensione della procedura rendono incerta la piena conoscenza da parte di tutti i potenziali concorrenti della non operatività del termine di scadenza per la presentazione delle offerte”. Così l’amministrazione ha deciso di annullare il procedimento e ripartire da zero.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018