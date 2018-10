Ancora un investimento di pedone a Cagliari. Questo pomeriggio in via Giua è stato travolto da una Lancia Ypsilon guidata da una cagliaritana di 36 anni un uomo di 39 di Quartu. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018