Ancora emergenza a Sant’Elia in via Schiavazzi; i tombini intasati fanno saltare le fogne. Cronaca di un disagio che si ripete ciclicamente nel quartiere, i residenti non ne possono più. “Sono intervenuti solo qualche giorno fa ed oggi è di nuovo la stessa storia, – denuncia il nostro lettore Elio Scano – cosa dobbiamo fare per avere un po’ di dignità e vivere in un posto normale? Siamo persone e non bestie”.



Ultima modifica: 3 ottobre 2018