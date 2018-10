Cagliari, ambulanti nel mirino: sequestrati dalla Finanza 84 articoli non sicuri

Controlli in materia di sicurezza dei prodotti, sequestrati dai finanzieri 84 articoli.

 Le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari hanno effettuato, nelle ultime ore, alcuni controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri.

Le attività, effettuate in un’ottica di continuità rispetto ai molteplici analoghi interventi portati avanti ormai da oltre 12 mesi, mirano ad intercettare le forme di commercializzazione di prodotti che, in difformità da quanto stabilito a livello europeo in materia di standard di sicurezza, non riportano quelle minimali indicazioni che certificano il prodotto come non potenzialmente dannoso per l’utilizzatore finale.

L‚Äôopera di individuazione dei target nei cui confronti¬†indirizzare le attivit√†¬†di controllo, operata in un‚Äôottica di trasversalit√† tanto localistica quanto di¬†tipologia di esercente commerciale, poggia le proprie basi¬†su un incisivo, costante ed efficace controllo del territorio, che va a scandagliare e a circoscrivere le¬†diverse forme attraverso cui si manifesta il tessuto economico del territorio, nei cui confronti viene effettuato un controllo a 360¬į.

In ragione di questa tipologia di approccio dedicato e puntuale, i militari del Gruppo di Cagliari hanno passato al setaccio alcune delle vie centrali del capoluogo, interessate dalla presenza di venditori ambulanti.

Su Via Roma e Piazza Costituzione i militari hanno controllato 2 venditori ambulanti extracomunitari, che, muniti di regolare licenza, proponevano al pubblico cover per cellulari.

In¬†una¬†delle due¬†circostanze, per un totale di¬†84 articoli ed un valore complessivo stimato intorno ai¬†260,00 ‚ā¨, i prodotti erano venduti in difformit√† alle prescrizioni stabilite dal Codice del Consumo, in quanto privi di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all‚Äôimportatore ed al Paese di origine e quindi non certificati come prodotti sicuri per il consumatore.

Le¬†cover sono state sequestrate¬†ed¬†√® scattata una sanzione amministrativa¬†fino ad un massimo di 25.823 ‚ā¨.

Con quest‚Äôultima attivit√†,¬†che si inserisce in un pi√Ļ ampio quadro di contrasto alla intera filiera di commercializzazione di prodotti pericolosi ‚Äď e che quindi riguarda sia depositi di stoccaggio, che esercizi commerciali e venditori ambulanti –¬†salgono a 2.763.002 i prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cagliari dall‚Äôinizio dell‚Äôanno.

Ultima modifica: 27 ottobre 2018