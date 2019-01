Cagliari, allarme bomba in via Tiziano: ma era solo una valigia smarrita

Intervento degli artificieri questa mattina in via Tiziano a Cagliari per un presunto allarme bomba.

Alcuni passanti hanno notato una valigia a lato strada e, insospettiti, hanno chiamato i carabinieri.

Subito sono scattate le procedure di emergenza ma, fortunatamente, dopo le verifiche compiute sul posto, la valigia è risultata contenere oggetti personali. Qualcuno deve semplicemente averla dimenticata.

La strada è già stata riaperta al traffico.

Foto d’archivio

Ultima modifica: 7 gennaio 2019