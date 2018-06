Cagliari, alba di paura nel Largo: incendio nei sotterranei della banca

di Paolo Rapeanu

Fiamme dentro la Bnl del Largo Carlo Felice, un mini incendio è scoppiato nel piano sotterraneo – per cause ancora da accertare – e il fumo ha ben presto raggiunto il piano terra dell’edificio. A dare l’allarme, scattato a ridosso dell’apertura della filiale, i dipendenti. Dopo pochi minuti sono arrivate sul posto due volanti della polizia e i Vigili del fuoco. Gli agenti hanno fatto uscire tutte le persone che si trovavano all’interno della banca in quel momento, mentre i pompieri hanno raggiunto il piano sotterraneo, riuscendo a domare l’incendio.

Nessun ferito, fortunatamente, ma solo tanta paura: il traffico, in una delle strade più trafficate della città, ha subito forti rallentamenti proprio durante una delle ore di punta.

Ultima modifica: 21 giugno 2018