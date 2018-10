Cagliari al primo posto per reati legati alla droga e seconda per denunce di violenze sessuali

Arrivano dati più che preoccupanti dall’elaborazione del Sole 24 ore dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno. In Italia oltre 6.600 reati vengono commessi e denunciati ogni giorno, circa 277 ogni ora. E a Cagliari com’è la situazione? Non di certo rosea: all’ottavo posto tra le città capoluogo italiane, nel 2018, per numero di denunce. Oltre mille in più (5183 ogni 100mila abitanti), rispetto alle 3972 del 2017.

Ma ci sono due dati ancora più inquietanti: Cagliari in testa per densità di reati legati agli stupefacenti, soprattutto spaccio e produzione di droga: più 13 per cento rispetto allo scorso anno, seguono Genova e Roma. Cagliari spicca anche per numero di denunce di violenze sessuali, sempre in rapporto ai residenti: più 31 per cento rispetto al 2017. Il che potrebbe essere una notizia non negativa, poiché potrebbe dire che più donne si sono convinte a denunciare.

Per truffe e frodi informatiche si piazza addirittura al terzo posto, dopo Trieste e Bolzano.

