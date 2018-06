Cagliari, al Poetto arrivano l’estate “e i giovani maiali: la spiaggia è una discarica”

di Paolo Rapeanu

Un mini tappeto di rifiuti che fa arrabbiare, soprattutto dopo l’impegno del Comune che ha piazzato contenitori per i rifiuti più grandi rispetto a quelli posizionati sino all’estate scorsa. Ma se uno è cafone, si sa, lo è a prescindere da tutto: ed ecco nuovamente, purtroppo, la spiaggia più amata dai cagliaritani trasformata in una discarica. Sembra che fare qualche metro in più per gettare questo o quel rifiuto dentro i nuovi cassonetti sia uno sforzo pari a un viaggio sino a Marte. E, a poche ore dalla partenza ufficiale dell’estate 2018, i tramonti nel lungomare sono già “macchiati” d’inciviltà.

“Ai maiali del Poetto, ecco la Quarta fermata. Cagliari città turistica dei miei stivali”, scrive, polemico Alessandro Maccioni, cagliaritano 59enne, imprenditore e frequentatore della spiaggia dei Centomila. “Mi rivolgo al sindaco, sono anni che denunciamo queste situazioni. Prevenire è meglio che curare. Tanti giovani si riuniscono e lasciano l’immondezza nonostante siano state apposte le diverse isole ecologiche. È facile fare sensazione una volta all’anno e multare uno sfigato che butta la cicca, mentre il resto dell’anno è uno schifo”, dice l’imprenditore. “Se poi lo fai notare agli stessi colpevoli, molti dei quali minorenni che non potrebbero quindi neppure bere alcolici, scatta subito la rissa. Bisogna rifare il vuoto a rendere previa cauzione, sia per le bottiglie che per le stoviglie di plastica”.

Ultima modifica: 19 giugno 2018