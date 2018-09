Cagliari, “al parco di via Talete rifiuti, giochi rotti ed escrementi: ecco dove giocano i nostri bimbi

Cagliari. A ben guardare dalle foto scattate oggi nel parco comunale di via Talete, accanto alle scuola elementare, pare che i cestini non vengano svuotati da parecchio tempo. A farne le spese del disagio e del poco decoro sono le tante famiglie che quotidianamente portano i loro bambini lì a giocare. Anche diversi giochi presenti sarebbero fuori uso. Manuela, una delle mamme del quartiere scrive a Cagliari Online per la rubrica l’Angolo dei Lettori. “Ogni sera io e tante altre famiglie portiamo i nostri figli al parco, ma dopo diverse segnalazioni continuiamo a vivere immersi nei rifiuti, i giochi sono fuori uso, gli escrementi dei cani in qualsiasi posto! Abbiamo provveduto diverse volte a pulire noi e svuotare i cestini al posto di chi di dovere. Attendiamo un intervento”.

Ultima modifica: 3 settembre 2018