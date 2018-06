Cagliari, ai domiciliari viene sorpreso in giro in città: 44enne in arresto

Cagliari, ancora un arresto per evasione.

Gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Tonello Cau, 44enne cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di evasione.

L’episodio si è verificato intorno alle 20 di ieri, quando un equipaggio, che stava percorrendo per un normale servizio via Mandrolisai, ha notato l’uomo, già noto ai poliziotti in quanto pregiudicato e sottoposto alla misura detentiva degli arresti domiciliari, mentre stava camminando a piedi.

Tratto in arresto, nella mattinata odierna, è previsto il processo con rito per direttissima.

Ultima modifica: 6 giugno 2018