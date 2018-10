Cagliari, aggressioni e violenze sessuali tra Poetto e movida, Fdi: “Subito la videosorveglianza”

Tra Poetto e nelle aree della movida aggressioni e risse e anche un tentativo di violenza sessuale, come denuncia Fdi nel consiglio comunale cagliaritano, dove il caso sarà oggetto di dibattito. “Aggressioni e violenze creano preoccupazione nei cittadini”, scrive in un’interrogazione in consiglio Alessio Mereu, Fdi, “al fine di arginare tali fenomeni e rendere i luoghi frequentati più sicuri è indispensabile la videosorveglianza per facilitare le indagini da parte del personale di sicurezza”.

Mereu ha chiesto a sindaco e giunta un intervento deciso per diffondere in città al percezione della sicurezza.

