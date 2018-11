Fi: “A Cagliari pochi agenti della municipale. La Regione paghi per le nuove assunzioni”

<<L’organico dei vigili urbani di Cagliari è sottodimensionato e certamente deve essere colmato con misure che migliorino la grave situazione lavorativa tutti gli agenti. Auspico che la Regione prenda atto delle ristrettezze economiche del bilancio del capoluogo per favorire il potenziamento del corpo di polizia municipale e l’incremento delle spese per lo straordinario>>.

E’ quanto sollecita il consigliere regionale Edoardo Tocco (FI), già esponente dell’assemblea di Palazzo Bacaredda, per fronteggiare l’inadeguatezza delle risorse umane per il controllo della città. Una situazione che si traduce nell’aumento delle ore di straordinario, con la disponibilità di appena 250 ore per ogni vigile insufficiente a garantire l’intera mole di lavoro. <<In un contesto di costante riduzione degli agenti della Polizia municipale – aggiunge il rappresentante degli azzurri – è necessaria l’approvazione di un emendamento alla finanziaria regionale per il potenziamento dei vigili>>.

La correzione al documento contabile – che sin dai prossimi giorni arriverà nei parlamentini del palazzo regionale – si prefigura come un provvedimento per venire incontro ai diversi compiti degli agenti municipali: <<Il personale del corpo – conclude Tocco – è impegnato su diversi fronti non potendo usufruire di ulteriori ore di straordinario per la mancanza di risorse. Si va dagli interventi per il controllo del traffico in città sino alle trasgressioni sul corretto svolgimento per la raccolta dei rifiuti, senza poi dimenticare i reati contro il patrimonio urbano. A queste situazioni occorre poi aggiungere la vigilanza durante le manifestazioni di protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale e tutti gli eventi legati alla presenza di autorità istituzionali nel capoluogo. Ecco perché la finanziaria regionale dovrà assicurare nuove assunzioni nel rispetto del bilancio. Il reclutamento di ulteriori agenti è necessario per dare nuova linfa ad un organico insufficiente a coprire tutte le incombenze>>.

