Affitto posti letto a Cagliari,vicino ospedale Santissima Trinità Is Mirrionis, Brotzu, Oncologico, Un iversità, a studenti o trasfertisti referenziati solo contratto regolare.

In condominio silenzioso, secondo piano, due ampie camere con due letti, soggiorno con angolo cottura, bagno con lavatrice, condizionatore in entrambe le camere, finemente arredata.

Astenersi perditempo

Chiamare ore pasti, Filomena

Cell. 3356202525

Ultima modifica: 15 settembre 2018