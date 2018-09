Cagliari, addio sosta in via Riva Villasanta: “Le auto? Bloccavano le porte di case e negozi”

di Ennio Neri

Via la sosta da via Riva Villasanta? “Ce lo hanno chiesto commercianti e cittadini. Le auto in sosta bloccavano le porte delle case e dei negozi”. Spiega così l’assessora alla Mobilità Luisa Anna Marras, la decisione dell’amministrazione di levare 20 parcheggi da via Risorgimento.

“Ricordo che siamo nel centro storico di Pirri”, aggiunge, “noi non ci mettiamo a vessare i cittadini, ma siamo intervenuti per adempiere ad alcune richieste. Intanto abbiamo ricevuto le note della polizia municipale che evidenziavano come gli stalli non erano regolamentari e che chiedevano di rendere la strada percorribile per i passanti, così abbiamo messo le strisce zebrate levando la sosta per 20 macchine proprio per far transitare i pedoni. Inoltre, conclude, “i veicoli si addossavano alle abitazioni e ai locali commerciali e così cittadini e commercianti ci hanno inoltrato richieste scritte per liberare gli accessi e permettere loro di entrare liberamente nelle loro case e nei loro negozi”.

Ultima modifica: 6 settembre 2018