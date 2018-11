Cagliari, addio slalom tra buche e radici: nuovi marciapiedi in viale Regina Elena

Era una precisa richiesta dei negozianti: rendere percorribile il tragitto che collega il parcheggio di viale Regina Elena a piazza Costituzione, snodo tra le due principali vie dello shopping cittadine, via Manno e via Garibaldi. Perché tra buche e asfalto sconnesso dalle radici passare lungo quel marciapiede era un’impresa. E ora il Comune, impegnato e restaurare il bastione e sistemare piazza Costituzione, ha approvato una modifica al progetto per sistemare i marciapiedi di viale Regina Elena.

Il progetto prevede la sistemazione del marciapiede di viale Regina Elena lato destro a salire, da piazza Costituzione sino all’incrocio con via San Giovanni e sul lato sinistro, sempre da piazza Costituzione sino all’ingresso laterale del giardino sotto le mura.

Con i lavori del bastione si è provveduto ad aprire il varco di accesso all’ascensore che collega il viale Regina Elena con la passeggiata coperta, e, a breve, sarĂ installato l’impianto.

L’intervento ha comportato lo smontaggio della pensilina di cui era dotata la fermata Ctm, che sarà spostata leggermente verso il giardino sotto le mura e sarà accessibile anche a persone con ridotta capacità motoria.

Nel tratto in questione è previsto un allargamento della banchina pedonale, sino a 6 m circa, che consentirĂ un comodo spazio di attesa, agevolerĂ le operazioni di sbarco e imbarco e garantirĂ l’interscambio con l’autobus. Allo stesso scopo (accessibilitĂ della fermata) è previsto in progetto anche l’allargamento della banchina destra. Il progetto non prevede variazioni di disegno e materiali. Prevista la pavimentazione in granito nelle stesse forme e dimensioni di quelle giĂ attualmente posate. Sì anche alla nuova illuminazione in piazza Costituzione.

Ultima modifica: 3 novembre 2018