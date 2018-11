Addio auto in via Roma, nel tratto che va dai portici e sino alla doppia corsia nella quale, tra non molto, passerà la metropolitana di superficie. L’intento del Comune, con la sponda dell’Autorità portuale, è ben chiaro. Francesco Peiretti, storico ottico settantunenne, non “vede” di buon occhio l’operazione: “Bisogna assolutamente trovare parcheggi in zona, sennò siamo tagliati fuori. I cagliaritani sono abituati così, mica parcheggiano a due chilometri di distanza e poi arrivano in via Roma a piedi”, sentenzia, sicuro, il commerciante.

“Nel 2017 la sperimentazione di via Roma senza auto non è andata bene, qui è stato un deserto. Pochissimi i tavolini dei bar piazzati fuori, oltre al fatto che d’estate si muore di caldo. Servono decenni prima che i clienti si abituino a venire con i mezzi pubblici, ecco spiegato il successo delle ‘città mercato’, hanno i parcheggi”.

Ultima modifica: 28 novembre 2018