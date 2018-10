Cagliari, addio alla professoressa Giuseppina Primavera: “Non ti dimenticheremo mai”.¬† L’annuncio √® stato dato dai parenti nello stesso profilo Fb dell’insegnante di chimica, conosciutissima a Cagliari: era la mamma dell’ex consigliere regionale Chicco Porcu. “Oggi la cara Giuseppina ci ha lasciato ed √® salita in cielo, circondata dall’affetto del figlio Chicco e dei suoi familiari.I funerali saranno celebrati domani, mercoledi 24 ottobre, ore 16 nella Chiesa SS Giorgio e Caterina a Monte Urpinu a Cagliari. Era stata tanti anni fa anche¬†¬†la vicepreside dell’Istituto magistrale di via Lamarmora a Cagliari. Bellissimo il ricordo su Fb della sua allieva Paola Deplano, nella bacheca del figlio¬† Chicco Porcu: “Ciao prof,ora osserver√† gli astri da vicino accanto agli angeli. Buon viaggio dolcissimo essere. Non ti ho mai dimenticata”. Tantissimi i messaggi di cordoglio per una professoressa che era amatissima dai suoi ex allievi. Una donna che aveva una grandissima e contagiosa energia, una prof dal volto meravigliosamente umano.

Ultima modifica: 24 ottobre 2018