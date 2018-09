“La mia nomina? Ho presentato il curriculum in seguito alla manifestazione di interesse e sono stato valutato dal responsabile del procedimento e dal sindaco Massimo Zedda”. Ecco la “difesa” di Roberto Porrà: primo dei non eletti alle ultime comunali tra le fila del Psd’Az, un passato da consigliere con i Riformatori e vari ruoli ricoperti in società – una su tutte, la Sfirs – dal nove agosto scorso è il nuovo numero uno del Ctm. Ruolo: presidente. A contestare la sua nomina , su tutti, l’ex assessore comunale ai Lavori pubblici Gianni Chessa, che aveva parlato di un accordo politico tra il sindaco Zedda e il partito dei Quattro Mori ma con una serie di scelte che avevano poi portato al suo siluramento. E, in seguito, alla “chiusura del cerchio” con la nomina di Porrà. A contorno, polemiche anche da vari esponenti dell’opposizione a palazzo Bacaredda. E lui, Porrà, nella prima uscita pubblica da presidente della società per azioni di trasporti cagliaritana, minimizza tutta la vicenda e difende la scelta fatta dal sindaco.

“Ho letto le dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali e dell’ex assessore Gianni Chessa. Le opposizioni hanno la possibilità di esprimere i loro pensieri sulle nomine da parte del sindaco, le rispetto ma”, ovviamente, “non penso che alcune valutazioni siano fondate, ma non intendo polemizzare”. Durante la prima consiliatura con Zedda sindaco, Porrà era all’opposizione: “Peraltro ero in gruppo proprio con Chessa, poi le strade si sono divise”. Il fatto che dietro la sua nomina possano esserci movimenti politici e di poltrone? “Non conosco i risvolti interni del Comune di Cagliari”. E Porrà, a telecamera spenta, precisa: “Non sono stato scelto su un sito di annunci come Subito.it”.

Ultima modifica: 11 settembre 2018