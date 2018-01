Cagliari, abitanti furiosi a Sant’Elia: “Da qui ce ne andiamo solo morti”

“Via dal nostro quartiere? Solo con i piedi davanti”. Tradotto: solo morti. Altre ipotesi? Non pervenute. Anzi: totalmente rifiutate. A Sant’Elia gli abitanti dei palazzoni fanno muro contro l’ipotesi di dover andare via dal rione, anche solo per il tempo utile ad Area per abbattere e ricostruire i palazzoni. “Io ho le mie radici qui, non mi manda via nessuno, neanche Comune e Regione. Sono pescatore, non posso vivere distante dal mare. Voglio morire qui, me ne posso andare solo con i piedi davanti”. A dirlo è un residente, intervistato durante la diretta di Cagliari Online dell’assemblea organizzata dal comitato di quartiere.

L’ipotesi di un “arrivederci momentaneo” da Sant’Elia non convince per nulla neanche Billo Vistosu: “Torneremo qui? La fiducia è pari a zero. Non voglio nemmeno immaginare di andare via, io mi corico per terra pur di non andare via. Qui siamo nella mer** totale, nel caos totale. Adesso che sta diventando il posto più bello di Cagliari ci vogliono mandare via. Pronti a lottare col coltello tra i denti”.

Ultima modifica: 20 gennaio 2018