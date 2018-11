Cagliari, a Is Mirrionis il covo dei rapinatori-rapitori: c’Ã¨ un quarto arresto

di Paolo Rapeanu

Armi e attrezzature, nascoste in un locale di Is Mirrionis. È quanto ha scoperto e sequestrato la polizia, in un blitz notturno svolto in seguito all’arresto di tre persone, accusate di voler sequestrare e rapinare la famiglia del famoso ristoratore Alberto Melis. Gli inquirenti hanno dunque scoperto il covo della banda, e c’è anche un quarto arresto.

Dopo Michele Pili, Mario Calledda e Angelo Pisano, infatti, è finito in manette anche Davide Sau, fratello di Marco Sau, giocatore del Cagliari. La conferma dell’intervento e il nome del quarto arrestato arrivano dai piani alti degli uffici della Squadra mobile, ai comandi del dirigente Marco Basile. Tutti i dettagli dell’operazione saranno svelati nelle prossime ore.

Ultima modifica: 7 novembre 2018