Cagliari, 83enne investe sulle strisce due pedoni: ritirata la patente

Non si è fermato davanti alle strisce investendo due pedoni. L’incidente è avvenuto questa mattina in viale Colombo a Cagliari. Alla guida di una Renault Twingo, un anziano di 83 anni, cagliaritano. Uno dei feriti è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all’ospedale Marino, mentre l’altro si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. Per il conducente del veicolo, gli Agenti della polizia Locale che sono intervenuti sul posto, hanno applicato il ritiro immediato della patente di guida.

Ultima modifica: 18 giugno 2018