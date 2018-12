Cagliari, 77enne alla guida di una Peugeot centra in pieno una moto: 18enne ricoverata in codice rosso

Incidente stradale in via della Pineta. Un cagliaritano di 77 anni alla guida di una Peugeot 107, dopo aver svoltato verso via Corsica, non ha dato la precedenza a una moto che stava arrivando dalla direzione opposta. A bordo due diciottenni di Cagliari. L’impatto è stato abbastanza forte, e una delle due ragazze è stata trasportata all’ospedale con un codice rosso all’ospedale Brotzu. L’altra, fortunatamente, “solo” con un codice giallo al Marino

È stata la polizia Municipale a svolgere i “classici” rilievi di legge.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018