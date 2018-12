Cagliari, 60enne ubriaco alla guida tampona 2 auto: denuncia e ritiro della patente

Incidente stradale alle porte di Cagliari, in via molo Sant’Agostino.¬†Una Smart for two condotta da un 60enne, mentre era vicino a piazza Matteotti, non si √® accorto di una Citroen c1 guidata da una 50enne di Cagliari ferma e incolonnata al semaforo, tamponandola. Dopo l’urto la Citroen √® finita contro una Fiat 500l condotta da un 75enne di Capoterra che la precedeva. Fortunatamente non ci sono stati feriti.¬†

Il conducente della Smart √® risultato positivo alla prova con l’etilometro con un tasso 5 volte superiore al limite consentito. Gli agenti della polizia Municipale, intervenuti per i rilievi del caso, non hanno potuto fare altro che ritirare al 60enne la patente, sequestrargli l’auto e denunciarlo all’autorit√† giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018