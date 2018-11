Cagliari, “5 euro per due ore di parcheggio al porto: cosÃ¬ si favoriscono le cittÃ  mercato”

di Paolo Rapeanu

Il tagliandino pubblicato sul suo profilo Facebook porta la data del 26 novembre 2018. Dicitura: “Parcheggio non custodito, cinque euro”. Sono gli stalli di via Roma lato mare, zona porto, quelli dove è andato a parcheggiare Emanuele Garzia (Confcommercio). E il totale da pagare non lo lascia per niente soddisfatto. “A me sembra eccessivo pagare 5 euro per 2 ore di parcheggio al porto, con la penuria di stalli che c’è, questo è un incentivo ad andare nelle città mercato”, osserva, polemica ente, Garzia.

“La città si svuota e le attività commerciali chiudono”.

