Cagliari, 45 kg di hashish in un appartamento a Villanova: un arresto

Cagliari, trovato con 45 chili di hashish in casa: arrestato.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, nel prosieguo dello sforzo di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti che due giorni fa ha portato ad un arresto e al sequestro di 90 kg di hashish, hanno ulteriormente sviluppato le attivitĂ di indagine che hanno portato all’arresto di A.D., 42 enne cagliaritano, disoccupato e incensurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno infatti eseguito una perquisizione in un’abitazione a Villanova, dove vi era il forte sospetto che vi fosse una centrale di spaccio, sulla base di diverse segnalazioni pervenute dai residenti della zona riguardanti movimenti e traffici sospetti.

Sospetti che sono stati confermati con il ritrovamento di numerosi panetti di sostanza solido-resinosa di colore marrone, da 500 grammi, ermeticamente confezionati con cellophane e custoditi all’interno di due scatoloni di cartone protetti da scotch da imballaggio. Sottoposta ad analisi, la sostanza è risultata essere hashish per un peso complessivo di circa 45 Kg., di cui l’uomo, abituale frequentatore dell’abitazione, non ha saputo giustificare la provenienza.

L’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Uta, a disposizione dell’AutoritĂ Giudiziaria.

Ultima modifica: 28 novembre 2018