Cagliari, 20enne travolta sulle strisce in via Campania da un’auto senza assicurazione

Incidente stradale in via Campania. Una ragazza di vent’anni di origine indiana residente a Samassi, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata investita da una Daewoo Matiz guidata da un cagliaritano di 46 anni. La giovane è stata soccorsa nel giro di pochi minuti da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu in codice giallo. Nei guai il guidatore della vettura.

L’auto, infatti, è risultata sprovvista di assicurazione. Per questo motivo, gli agenti della polizia Municipale hanno deciso di sequestrata e di staccare una multa di 849 euro.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018