Cagliari, 200 pensionati in piazza contro M5S e Lega: “1500 euro sono una pensione minima”

Circa duecento pensionati si sono ritrovati a Cagliari, sotto la prefettura, per protestare contro le novit√† del Governo M5S-Lega sulle pensioni. “Dal primo gennaio 2019 si vuole fare cassa con il taglio dell’adeguamento all’inflazione per le pensioni sopra i 1522 euro lordi al mese. Con una mano danno e con l’altra tolgono”. E i sindacati non ci stanno e vanno all’attacco. Gi√† sicuro l’incontro con il prefetto, che dovr√† prendere atto della protesta. Tra i manifestanti, quasi tutti hanno una pensione che oscilla tra i mille e i 1500 euro. Cagliari Online ha raccolto le loro voci, le interviste si possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it