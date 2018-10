Cagliari, la disperazione del fioraio Domenico: “Affari in calo del 60% per colpa del Comune”

Un cancello, sbarrato da tre anni, e tantissimi clienti persi. Succede a Cagliari, fuori dal cimitero di San Michele: “Uno degli ingressi del camposanto non viene più aperto, prima le persone passavano davanti alla mia attività per comprare i fiori”, racconta Domenico Logiurato, fioraio dal 1999, “gli affari sono a picco, ho subìto un calo del sessanta per cento. Quasi nessuno passa più, ho fatto petizioni e raccolto firme, ma nulla”. Un bel colpo per chi campa e dà da lavorare “ad altre cinque persone” e si ritrova poi, sul groppone, mazzi di rose, gladioli, crisantemi e tulipani. E, con la crisi galoppante, non si scappa dal capitolo “sconti”.

“Tutti li chiedono, quando posso lo faccio anche se, acquistando fiori coltivati in Sardegna, i miei prezzi sono comunque bassi. Dotarci tutti di chioschi? Non sono d’accordo, serve molto spazio per posizionare i fiori e i vasi”.

Ultima modifica: 31 ottobre 2018