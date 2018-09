Caccia, la grande beffa in Sardegna: “PerÃ² la Regione intasca le tasse dei cacciatori”

di Tore Piana, Centro Studi Agricoli

Per il secondo anno consecutivo, una sentenza del TAR Sardegna, sospende la caccia alle pernici e alla Lepre in Sardegna, oggi apprendiamo che per la stagione 2018/2019 il Tar Sardegna sospende le giornate alla Lepre e alla pernice, previste nei giorni 30 Settembre e 7 Ottobre, un fatto che riteniamo un errore. Infatti la sentenza arriva quando quasi tutti i cacciatori hanno eseguito i versamenti obbligatori per poter esercitare l’esercizio della caccia, che per la sola tassa regionale riguarda un versamento di 25 euro a cacciatore, con un introito globale da parte della Regione di euro 899.675, necessario a eseguire ripopolamenti, indennizzi per danni dalla fauna e per eseguire i censimenti di lepri e pernici, cosi come previsti dalla LR. 23 del 1998 sulla caccia. Perché mi chiedo, a nome del Centro Studi Agricoli la Regione non ha provveduto ad eseguire i censimenti? Sull’argomento si palesano gravi inadempienze e troppa improvvisazione da parte della Regione Sardegna stessa. Il danno economico per il mancato giro d’affari viene calcolato in 3,6 milioni di euro, considerando una spesa media di 100 euro a cacciatore moltiplicata per i 35.987 cacciatori censiti. Passi lo scorso anno, ma quest’anno non doveva assolutamente ripetersi tale errore.

Ultima modifica: 1 settembre 2018