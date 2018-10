Burrasca in Sardegna, la Lega chiama il ministro Centinaio: “Subito più polizze agevolate agli agricoltori”

Il Vice Commissario Regionale della Lega Dario Giagoni ed il Coordinatore del Nord Sardegna della Lega Giovanni Nurra, a seguito della forte burrasca che si è avuta in Sardegna nelle giornate del 29 e 30 ottobre, con piogge torrenziali concentrate in pochi minuti, grandinate con chicchi grandi quanto palline da golf e venti di libeccio, con volate oltre i 160 km hanno immediatamente segnalato la grave situazione, specialmente a livello agricolo e zootecnico, al Ministro dell’Agricoltura e Turismo Gianmarco Centinaio. Infatti il brutto tempo che, oltre ad interessare il mondo agricolo, ha coinvolto paesi e città, allagando e bloccando strade, ha fatto crollare le coperture di vari fabbricati e la copertura di uno stadio in Gallura, ha fatto sospendere vari collegamenti marini, tra cui la tratta Porto TorresGenova, arrivando a far chiudere le scuole, per sicurezza, nel centro abitato di Alghero. Certamente bisognerà attendere il passare dell’intera settimana, ossia la fine della perturbazione, per avere un maggior dettaglio e quantificazione dei danni avuti, sia sulle produzioni agricole che sulle infrastrutture, agricole e non agricole.

Dopo queste due giornate di grossa perturbazione, Giagoni e Nurra hanno immediatamente raccolto le numerose segnalazioni pervenute dal mondo agricolo sardo e hanno già avviato dei contatti telefonici, direttamente con il Ministro Leghista Gian Marco Centinaio, tramite il Commissario regionale Eugenio Zoffili, per informarlo della grave situazione che si è avuta in Sardegna. “Questo grave ulteriore evento climatico viene dopo la siccità del 2017, che aveva già messo in ginocchio l’agricoltura sarda e se non si interverrà da subito ed urgentemente, anche con mirate azioni strutturali, l’intero settore primario ne risentirà in maniera evidente, con gravissime ripercussioni aziendali e spesso con conseguente risvolto sociale”. Proprio per cercare di ridurre queste situazioni e visto l’andamento climatico generale, con una ciclicità di calamità sorprendentemente ripetitiva nel breve periodo, Giagoni e Nurra, hanno proposto al Ministro, oltre un suo interessamento con conseguente intervento a livello ministeriale, un urgente allargamento delle polizze agevolate, che oltre a coinvolgere le produzioni vegetali vada ad interessare, in questi casi, anche la zootecnica ed i vari fattori di produzione agro-zootecnica. “Cosi le aziende agricole sardo potranno, usufruendo di queste assicurazioni agevolate, poter coprire i danni climatici, non solo sulle produzioni agricole, ma anche sui capi zootecnici e su tutti i vari fattori della produzione. I fondi economici ci sono, possono essere benissimo reperiti nel PSR attuale e nel caso si potrà agevolmente prevedere una apposita azione del prossimo PSR 2021-2028.

Ultima modifica: 31 ottobre 2018