Ha perso il controllo dell’auto, forse per un malore, è andato a finire fuori strada in una scarpata, E’ morto così Francesco Concas, 78 anni, questa mattina mentre si recava come ogni giorno nel suo terreno in campagna nella periferia di Burcei. Inutili i soccorsi arrivati tempestivamente sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Burcei.

Ultima modifica: 10 gennaio 2019