Cagliaritano bullizzato sul web, “basta con le torture a Checco”

È diventato, suo malgrado, una star del web. Protagonista di numerose parodie diventate virali sul web (“al burro lillala”, ecc). II suoi video rimbalzano sulle pagine facebook dei cagliaritani. C’è anche chi non si fa mancare i selfie con lui. Un ragazzo cagliaritano noto a Pirri e a Is Mirrionis. Ma una foto pubblicata questi giorni ha acceso il dibattito in città. Un’immagine in cui è ritratto deriso, umiliato e, alla fine, lasciato in terra coperto da una coltre di immondizia e in stato di incoscienza. Ieri notte, in via Seruci a Is Mirrionis, l’uomo è stato rinvenuto così. Semi sdraiato a terra, non cosciente ma, soprattutto ricoperto di immondizia di ogni genere. Piatti e bottiglie di plastica, lattine di birra vuote, cartacce e avanzi di cibo. Numerosi i commenti di sdegno e di denuncia riguardo l’accaduto (anche se secondo la redazione di Sardegna Live potrebbe non trattarsi di lui). “Ormai è stato preso di mira”; “lasciar perdere ha solo l’effetto che ‘allora si può fare’ e si farà sempre peggio. È il momento di far capire qual è il limite che non si può oltrepassare” sono solo alcune delle reazioni innanzi a questa immagine che non può, assolutamente, lasciare indifferenti.

Ultima modifica: 21 settembre 2018