Bufera di vento e mare in tempesta a Cagliari, al Poetto acqua sino ai chioschi

Bufera di vento doveva essere e bufera di vento è. La piena allerta gialla, con raffiche fortissime e pioggia, non risparmia nemmeno Cagliari. Ed ovviamente, tra le zone più esposte, c’è il Poetto. La furia dell’acqua “mangia” tutto sino alle strade, e molte vie finiscono sott’acqua. Un “classico” già visto tante volte: le mareggiate in atto non lasciano scampo, con un’allerta meteo destinata a durare almeno sino alla mezzanotte di oggi, lunedì ventinove ottobre 2018.

Ultima modifica: 29 ottobre 2018