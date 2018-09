Buche come voragini a Sestu: ecco la strada incubo per gli automobilisti

Non aprite quella porta è la celebre frase di un celebre film horror degli anni novanta, in questo caso verrebbe da dire: non passate in quella strada. Stiamo portando de Sa Cantonera che porta dritta a Sestu, una via costellata da enormi buche, anzi no, voragini. Per chi la percorre quotidianamente dato che è una strada di collegamento alla cittadina è un incubo. Oltre a essere pericolosa. Le foto le invia il nostro lettore Jones: “Ecco una delle strade più vergognose di Sestu”

Ultima modifica: 4 settembre 2018