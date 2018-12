Brutto incidente a Sinnai: ciclista travolto nella circonvallazione, è in gravissime condizioni. Il 34 enne è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso dopo lo schianto sulla rotonda, la sua bici è stata travolta da un’auto. Sul caso le indagini dei carabinieri della compagnia di Quartu sono in corso.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018