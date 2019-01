Brutto incidente a Pirri, autocarro contro scooter: 70enne ferito finisce all’ospedale

Incidente stradale questa sera a Pirri. Un autocarro, condotto da una 30enne di Carbonia, stava percorrendo la via dei Nuraghi con direzione via Efisio Melis. All’incrocio con la Via Cillocco, si è scontrato con una moto guidata da un 70enne di Cagliari, che stava percorrendo la via Cillocco con direzione via Monteleone. Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

Ultima modifica: 15 gennaio 2019